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23 июня 201918:01

Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции, Феттель – 5-й, Квят – 14-й

twitter.com/LewisHamilton

Британский пилот немецкой команды "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Франции. Для 34-летнего гонщика эта победа стала шестой в сезоне и 79-й в карьере.

Партнер Хэмилтона по команде, финн Валттери Боттас стал вторым, финишировав с отставанием в 18, 056 секунды. Замкнул тройку лидеров 21-летний монегаск из "Феррари" Шарль Леклер.

Также в очках финишировали: 4-й Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), 5-й Себастьян Феттель ("Феррари), 6-й – Карлос Сайнс ("Макларен"), 7-й – Даниэль Риккардо ("Рено"), 8-й – Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), 9-й – Нико Хюлькенберг ("Рено") и 10-й – Ландо Норрис ("Макларен").

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят, начавший гонку с последнего ряда стартового поля, финишировал 14-м, обогнав на одну позицию партнера по команде Алекса Албона.

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