Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек

В воскресенье в Москве на проспекте академика Сахарова проходит митинг "Общество требует справедливости". Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс".

Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов. Согласованную властями акцию организовали Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

Поводом для собрания стало уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Полиция, Росгвардия и ОМОН охраняют место проведения митинга на внешней стороне проспекта.