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Америка выбрала Трампа 50 минут назад
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике
Звезды Голливуда снялись в антироссийском ролике. Давние противники прихода Трампа к власти объединились и сняли видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией.
Любимцы публики, среди которых Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн и создатель популярных ужастиков Стивен Кинг, выложили ролик на портале Now This. В нем Роберт Де Ниро, когда-то с удовольствием председательствовавший в жюри Московского кинофестиваля, обвиняет Россию в атаке на американскую демократию. По это мнению, американская демократия "была атакована" в 2016 году во время президентских выборов. Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
"Россия взламывала электронные почты, распространяла ложь в соцсетях", — описывают селебрити сценарий прихода Трампа к власти.
В качестве доказательства приводится доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который, правда, фактически никто не читал. В конце ролика знаменитости призвали общественность прочитать доклад Мюллера и добиться выступления Трампа и членов его предвыборной кампании перед конгрессом.
Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и "сговоре" команды Трампа с властями РФ вышел в апреле этого года, однако был опубликован со значительными сокращениями.
Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы. Недавно Трамп дал старт новой президентской кампании.
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