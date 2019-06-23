Дагестанский экспромт на "Прямой линии"

Один из вопросов в ходе "Прямой линии" пришел из дагестанского Ботлиха. Как раз сейчас в Дагестане вспоминают события 20-летней давности. Тогда в августе 1999 года боевики под командованием Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан из Чечни. Целью было вытеснить оттуда Россию и создать на территории Дагестана отдельное государство, построенное на законах шариата.

Первый жестокий удар экстремистов приняли на себя как раз ополченцы из Ботлихского района. Общими усилиями вместе с российскими военными ополчению удалось изгнать боевиков из Дагестана.

Наш военный корреспондент Александр Сладков специально отправился в Ботлих, чтобы передать вопрос президенту от участников тех трагических событий.

Республика Дагестан неожиданно оказалась в центре внимания всей страны после искреннего, трогательного обращения горцев к Владимиру Путину во время "Прямой линии". Поводом для разговора стала приближающаяся двадцатая годовщина отражения атаки двух тысяч боевиков напавших на Дагестан 1999 году.

Бывшим ополченцам, местным жителям, сообщили, что они будут разговаривать с главой государства, за час до эфира.

Магомед Умаргаджиев в августе 1999-го был главой района, ополченцем. Он и встречал Владимира Путина, когда председатель правительства России в разгар боев с террористами прилетел в Ботлих.

"Владимир Владимирович, многоуважаемый, мы помним тот день, когда вы прилетали в Ботлих в самый трудный час для нас. У нас до сих пор нет статуса ополченцев, участников боевых действий. Я бы просил вас решить этот вопрос", — сказал Магомед Умаргаджиев.

"Я с вами согласен и полностью поддерживаю, нужно это решение принять. Это делается несложно, нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий", — ответил Путин.

"Ополченцы, которые были здесь, нуждаются в помощи. Но никак не получалось. Решение этого вопроса для нас, для будущего поколения, для наших внуков, для России, для воспитания патриотизма очень важно", — отметил Магомед Умаргаджиев.

Простой сельский учитель из села Шодрода Абдула Хамидов первым вступил в бой с террористами. Вот она, стеклянная бойница Абдулы Хамидова. Отсюда он стрелял, здесь потом нашли пять гильз. Автомат заклинило, но он успел ранить двух боевиков.

Это место в Ботлихе народ называет "Красной площадью" — военный комиссариат. Муртуз Илдрисов как раз в 1999 году был военкомом Ботлихского района, к нему и шли добровольцы.

Во время эфира на "Прямой линии" случился экспромт. И связан он был с тостом, произнесенным Владимиром Путиным в солдатской палатке в Ботлихе в 1999 году.

"Мы с вами не имеем право позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера будут решены", — заявил тогда Путин.

"Сейчас Ботлих цветет. Здесь есть газ, вода, все красиво, разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье, за победу", — обратился к главе государства Магомед Умаргаджиев.

Для Путина события августа 1999-го стали первым и, возможно, самым трудным испытанием на посту председателя правительства России. От исхода боевых действий в Дагестане во многом зависело, удастся ли вообще сохранить территориальную целостность России. Простые дагестанцы встали на защиту своей земли от радикалов-исламистов и решили дело.

"Действительно, страна находилась в очень сложной ситуации, и если бы тогда террористам удалось реализовать свои планы в Дагестане, то тогда возникли бы системные проблемы на всем Северном Кавказе, а потом и в Поволжье. Надо отдавать себе в этом отчет. Этого удалось избежать, мы сохранили суверенитет, территориальную целостность страны, в том числе благодаря таким людям, как те, кого мы видели на экране. Там же это было чрезвычайно важно, поверьте мне. Даже дело не в боевой мощи этих ополченцев, а в мощи их духа и желании сохранить страну. На тот момент это было ключевое событие, абсолютно. Я очень благодарен дагестанцам и Дагестану за их позицию тогда и сегодня", — отметил Владимир Путин.