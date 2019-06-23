Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 июня 201921:12 Александр Сладков

Дагестанский экспромт на "Прямой линии"

Дагестанский экспромт на "Прямой линии"

Один из вопросов в ходе "Прямой линии" пришел из дагестанского Ботлиха. Как раз сейчас в Дагестане вспоминают события 20-летней давности. Тогда в августе 1999 года боевики под командованием Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан из Чечни. Целью было вытеснить оттуда Россию и создать на территории Дагестана отдельное государство, построенное на законах шариата.

Первый жестокий удар экстремистов приняли на себя как раз ополченцы из Ботлихского района. Общими усилиями вместе с российскими военными ополчению удалось изгнать боевиков из Дагестана.

Наш военный корреспондент Александр Сладков специально отправился в Ботлих, чтобы передать вопрос президенту от участников тех трагических событий.

Республика Дагестан неожиданно оказалась в центре внимания всей страны после искреннего, трогательного обращения горцев к Владимиру Путину во время "Прямой линии". Поводом для разговора стала приближающаяся двадцатая годовщина отражения атаки двух тысяч боевиков напавших на Дагестан 1999 году.

Бывшим ополченцам, местным жителям, сообщили, что они будут разговаривать с главой государства, за час до эфира.

Магомед Умаргаджиев в августе 1999-го был главой района, ополченцем. Он и встречал Владимира Путина, когда председатель правительства России в разгар боев с террористами прилетел в Ботлих.

"Владимир Владимирович, многоуважаемый, мы помним тот день, когда вы прилетали в Ботлих в самый трудный час для нас. У нас до сих пор нет статуса ополченцев, участников боевых действий. Я бы просил вас решить этот вопрос", — сказал Магомед Умаргаджиев.

"Я с вами согласен и полностью поддерживаю, нужно это решение принять. Это делается несложно, нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий", — ответил Путин.

"Ополченцы, которые были здесь, нуждаются в помощи. Но никак не получалось. Решение этого вопроса для нас, для будущего поколения, для наших внуков, для России, для воспитания патриотизма очень важно", — отметил Магомед Умаргаджиев.

Простой сельский учитель из села Шодрода Абдула Хамидов первым вступил в бой с террористами. Вот она, стеклянная бойница Абдулы Хамидова. Отсюда он стрелял, здесь потом нашли пять гильз. Автомат заклинило, но он успел ранить двух боевиков.

Это место в Ботлихе народ называет "Красной площадью" — военный комиссариат. Муртуз Илдрисов как раз в 1999 году был военкомом Ботлихского района, к нему и шли добровольцы.

Во время эфира на "Прямой линии" случился экспромт. И связан он был с тостом, произнесенным Владимиром Путиным в солдатской палатке в Ботлихе в 1999 году.

"Мы с вами не имеем право позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера будут решены", — заявил тогда Путин.

"Сейчас Ботлих цветет. Здесь есть газ, вода, все красиво, разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье, за победу", — обратился к главе государства Магомед Умаргаджиев.

Для Путина события августа 1999-го стали первым и, возможно, самым трудным испытанием на посту председателя правительства России. От исхода боевых действий в Дагестане во многом зависело, удастся ли вообще сохранить территориальную целостность России. Простые дагестанцы встали на защиту своей земли от радикалов-исламистов и решили дело.

"Действительно, страна находилась в очень сложной ситуации, и если бы тогда террористам удалось реализовать свои планы в Дагестане, то тогда возникли бы системные проблемы на всем Северном Кавказе, а потом и в Поволжье. Надо отдавать себе в этом отчет. Этого удалось избежать, мы сохранили суверенитет, территориальную целостность страны, в том числе благодаря таким людям, как те, кого мы видели на экране. Там же это было чрезвычайно важно, поверьте мне. Даже дело не в боевой мощи этих ополченцев, а в мощи их духа и желании сохранить страну. На тот момент это было ключевое событие, абсолютно. Я очень благодарен дагестанцам и Дагестану за их позицию тогда и сегодня", — отметил Владимир Путин.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:12

Ливень с градом в Брянске: размыты дороги и дамба

20:43

Из Москвы-реки и Люблинского пруда вытащили тонувших иностранцев

20:14

Умер избитый украинскими полицейскими член "Гражданской позиции"

20:05

В Грозном уничтожен бандит, напавший на полицейских

19:41

Недовольные вице-премьером Бабишем вышли на улицы Праги

19:10

Из репертуара грузинских кинотеатров убрали фильмы на русском

18:39

Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин напомнил, как Зеленский просил "забрать его за долги"

Путин напомнил, как Зеленский просил "забрать его за долги"

45 минут назад
В Грозном уничтожен бандит, напавший на полицейских

В Грозном уничтожен бандит, напавший на полицейских

1 час назад
Грузия ударила русофобией по собственной экономике

Грузия ударила русофобией по собственной экономике

1 час назад
США хотят сделать Иран "великим" по примеру Ирака и Ливии

США хотят сделать Иран "великим" по примеру Ирака и Ливии

33 минуты назад
Стало известно, кому обязан жизнью зять Трампа

Стало известно, кому обязан жизнью зять Трампа

15 минут назад
Печальные министры и "банда патриотов": президент ответил на вопросы россиян

Печальные министры и "банда патриотов": президент ответил на вопросы россиян

1 час назад
Медведев поздравил выпускников

Медведев поздравил выпускников

27 минут назад
Трамп: меня не волнуют европейцы

Трамп: меня не волнуют европейцы

3 часа назад
Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

1 час назад
Умер избитый украинскими полицейскими член "Гражданской позиции"

Умер избитый украинскими полицейскими член "Гражданской позиции"

49 минут назад
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

2 часа назад
Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень

Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень

6 часов назад
Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

7 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Дагестанский экспромт на "Прямой линии"

Дагестанский экспромт на "Прямой линии"

7 минут назад
Из Москвы-реки и Люблинского пруда вытащили тонувших иностранцев

Из Москвы-реки и Люблинского пруда вытащили тонувших иностранцев

24 минуты назад
Парусный спорт. "Броненосец" вошел в тройку лучших 52 Super Series

Парусный спорт. "Броненосец" вошел в тройку лучших 52 Super Series

1 час назад
Недовольные вице-премьером Бабишем вышли на улицы Праги

Недовольные вице-премьером Бабишем вышли на улицы Праги

1 час назад
Климкин заявил, что перед встречей с Путиным Зеленский провел "разведку боем"

Климкин заявил, что перед встречей с Путиным Зеленский провел "разведку боем"

1 час назад
Ближайший соратник Эрдогана признал свое поражение в борьбе за Стамбул

Ближайший соратник Эрдогана признал свое поражение в борьбе за Стамбул

1 час назад
Из репертуара грузинских кинотеатров убрали фильмы на русском

Из репертуара грузинских кинотеатров убрали фильмы на русском

1 час назад
Акция в Москве подошла к концу

Акция в Москве подошла к концу

1 час назад
Минск: проводы Вучича закончились госпитализацией посла

Минск: проводы Вучича закончились госпитализацией посла

1 час назад
Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

1 час назад
Гаспарян и Александрова вышли во второй круг турнира в Истбурне

Гаспарян и Александрова вышли во второй круг турнира в Истбурне

2 часа назад
Филарет попросил у Авакова защиту от "новой церкви"

Филарет попросил у Авакова защиту от "новой церкви"

2 часа назад
Льюис Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции, Квят – 14-й

Льюис Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции, Квят – 14-й

3 часа назад
Климкин анонсировал "новую волну давления на Россию"

Климкин анонсировал "новую волну давления на Россию"

3 часа назад
"Угрожали спалить грузовик и оторвать голову": как прошел гей-парад в Киеве

"Угрожали спалить грузовик и оторвать голову": как прошел гей-парад в Киеве

3 часа назад
Kyodo о соглашении: Россия ждала от Японии более масштабных предложений

Kyodo о соглашении: Россия ждала от Японии более масштабных предложений

3 часа назад
Федерер выиграл 102-й турнир в карьере, обыграв в Галле Гоффена

Федерер выиграл 102-й турнир в карьере, обыграв в Галле Гоффена

4 часа назад
МИД РФ о ядерной войне: к разного рода кнопкам подбираются безответственные

МИД РФ о ядерной войне: к разного рода кнопкам подбираются безответственные

5 часов назад
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

5 часов назад
Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации

Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации

6 часов назад
Названы новые правила допуска в реанимацию

Названы новые правила допуска в реанимацию

6 часов назад
Более 400 пилотов подали коллективный иск против "Боинга"

Более 400 пилотов подали коллективный иск против "Боинга"

7 часов назад
Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш

Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш

7 часов назад
Аналитики: на все регионы России приходится всего 16 проектов редевелопмента промзон

Аналитики: на все регионы России приходится всего 16 проектов редевелопмента промзон

7 часов назад
Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

10 часов назад
Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов

Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов

12 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

21.06.2019 19:24
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30