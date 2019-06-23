Филарет попросил у Авакова защиту от "новой церкви"

Патриарх Филарет попросил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова защитить Киевский патриархат от "новой церкви".

Обращение Филарета опубликовал в "Фейсбуке" протоиерей Николай Лагодич. Патриарх просит ликвидировать церковное рейдерство и оградить Украинскую православную церковь от противоправных действий Православной церкви Украины, которая силой захватила Свято-Феодосиевский монастырь, Успенский храм в Киеве.

Ранее Филарет говорил о разделении "новой церкви", которая образовалась после "объединительного собора" в 2018 году. Причиной стало редкое общение с ее главой Епифанием Думенко, который нарушил договоренности собора. Сам Епифаний сообщения о расколе опровергает.