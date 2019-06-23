Тема:
Раскол в православном мире 51 минута назад
23 июня 201918:45
Филарет попросил у Авакова защиту от "новой церкви"
Патриарх Филарет попросил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова защитить Киевский патриархат от "новой церкви".
Обращение Филарета опубликовал в "Фейсбуке" протоиерей Николай Лагодич. Патриарх просит ликвидировать церковное рейдерство и оградить Украинскую православную церковь от противоправных действий Православной церкви Украины, которая силой захватила Свято-Феодосиевский монастырь, Успенский храм в Киеве.
Ранее Филарет говорил о разделении "новой церкви", которая образовалась после "объединительного собора" в 2018 году. Причиной стало редкое общение с ее главой Епифанием Думенко, который нарушил договоренности собора. Сам Епифаний сообщения о расколе опровергает.
Ранее по теме
-
Украинская полиция молча наблюдала за избиением женщин раскольниками2 суток назад
-
Филарет объявил о воссоздании Украинской православной церкви2 суток назад
-
Филарет созвал поместный собор для восстановления патриархата3 суток назад
-
Не имеет права: "новая церковь" ополчилась на раскольника Филарета9 суток назад
-
Газовая атака: под Киевом захвачен церковный дом УПЦ10 суток назад
-
Филарет не признает томос об автокефалии ПЦУ и созывает православный собор в Киеве12 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Песков рассказал, что стало с потерявшими записку Путина
- Вместо россиян грузины зовут на отдых жителей других стран
- Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате
- В Киеве попытались сорвать ЛГБТ-марш
- Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации
Самое читаемое
-
"Избила мне глазки": в Петербурге мать искусала детей за "переедание"
- Отравление или пиар? Возвращение памяти Алибасову в вечернем шоу Малахова
- Названы самые опасные для россиян виды рака
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
- Московские пожарные откачали потерявшего сознание кота. Видео
Телеканал "Россия"
-
Бари Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00
-
Бой у здания парламента в Тбилиси
- Зеленский подготовил сюрприз для олигархов
- Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Вести-Москва
-
Столичные экстремалы испытали мотоцикл-амфибию
- Протечки в районе Тушинского тоннеля: прокуратура начала проверку
- Суд закрыл скандальный хостел, но он продолжает принимать постояльцев
- Водители смогут исправить ошибки при оплате парковки без штрафа
- В Подмосковье из-за жары начали гореть леса
- Фестиваль садов, джаз и итальянская кухня: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео
Сегодня
Встреча с Путиным: Мерц поддержал Кречмера
35 минут назад
Трамп: меня не волнуют европейцы
1 час назад
Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш
5 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца
19.06.2019 18:55
Акция в Москве подошла к концу
4 минуты назад
Минск: проводы Вучича закончились госпитализацией посла
7 минут назад
Филарет попросил у Авакова защиту от "новой церкви"
48 минут назад
Президент назвал Петербург надеждой страны
1 час назад
Медведчук подписался под словами Путина
2 часа назад
Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации
4 часа назад
Названы новые правила допуска в реанимацию
4 часа назад
Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?
8 часов назад
Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
10 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар
21.06.2019 19:24
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы
19.06.2019 19:30