Встреча с Путиным: Мерц поддержал Кречмера

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц выступил в поддержку своего однопартийца, премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который подвергся резкой критике за то, что с ним встретился президент РФ Владимир Путин. Встреча прошла 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

По мнению Мерца, нельзя критиковать Кречмера за то, что воспользовался случаем и пообщался с российским лидером. "Это должен делать каждый, кто имеет такую возможность", — заявил Мерц, слова которого приводит ТАСС.

Политик также указал, что ЕС не может отменить антироссийские санкции, пока не урегулирован конфликт на востоке Украины, но искать решение надо, для чего следует использовать любые контакты. Кроме того, Мерц отметил, что от последствий антироссийских санкций больше страдают компании Восточной Германии, чем Западной.

Михаэль Кречмер принял участие в Петербургском экономическом форуме в этом году, перед которым высказался за отмену санкций и выразил надежду, что "обе стороны будут двигаться навстречу друг другу". Он заявил, что антироссийские санкции являются большей проблемой для экономики восточной части страны, куда входит и Саксония. Кроме того, Кречмер назвал нормализацию отношений с Россией стратегической целью.

Высказывания саксонского премьера раскритиковали председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (на этом посту она сменила Ангелу Меркель), а также глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.