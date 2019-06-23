Первая мировая закончилась сто лет назад, но не все уроки выучены

28 июня исполнится сто лет со дня подписания Версальского мирного договора — того, что, с одной стороны, официально завершил Первую мировую войну, а с другой, — спровоцировал и множество других конфликтов, сделав неизбежной и Вторую мировую. Сколько мин было заложено сто лет назад в Версале и каковы уроки для XXI века?

Реми Бекур Фошу — 81. Разминулся со своим великим прадедом на 9 лет, но портрет маршала Франции всю жизнь — рядом: первая стена при входе домой. В Первой мировой Маршал потерял сына, то есть деда Реми Бекура, и в отличие от многих союзников, которые городили списки условий для заключения мира, рассуждал тогда отнюдь не политическими лозунгами.

"Для него это было несчастье. Он не подписал Версальский договор. Он тогда сказал, что через 20 лет будет война", — вспоминает Реми Бекур Фош, правнук маршала Фердинанда Фоша.

Ошибся маршал всего на 2 месяца. Именно столько оставалось до Второй мировой со дня подписания Версальского договора.

Версаль было не узнать: обескровленная истощенная Франция, а атмосфера — словно на параде. Повсюду гвардия, кавалеристы, ликующие люди, пытающиеся разглядеть хоть что-то сквозь витражи дворца.

Первым приезжает премьер Франции Жорж Клемансо, за ним — британский премьер Ллойд, дальше — американский президент Вильсон. Немецкая делегация, которой накануне сократили зону для перемещений, — просто закрыли забор, мол, их прогулки раздражали людей. Так вот когда во дворец заходили представители Германии, город фактически замер.

"Они заходили во дворец через сады, когда остальные делегаты заходили через внутренний двор. И они вошли в галерею последними", — рассказал Бертран Рондо, хранитель дворцово-паркового ансамбля "Версальский дворец".

Знаменитая на весь мир зеркальная галерея Версальского дворца. Паркет застелили коврами времен Людивика XIV. Специальная команда сшивала все 24 штуки. Мебель — красивый стол, кресла привезли из Парижа, из Елисейского дворца. Установили два ряда телефонных кабин, чтобы моментально сообщать о происходящем за границу.

"Немцы сидели за маленьким столом с краю, у них был отдельный стол, не тот, где сидели страны-победители, потому что они были врагами. Сам договор был унижением для немцев, потому что они не участвовали в его подготовке, как в предыдущих случаях в европейской истории", — отметил Бертран Рондо.

1918-й. Четвертый год Первой мировой. В войну вовлечены больше трех десятков стран. Последняя попытка немцев — Весеннее наступление — с целью прорвать линию обороны сил Антанты до прибытия в Европу войск США фактически проваливается: не успевают подвозить ни припасы, ни подкрепление. Страны Антанты начинают стодневное наступление, которое заканчивается поражением германских войск и перемирием, завершившим войну.

Знаменитый Компьенский лес. 7 ноября 1918-го. По одному пути сюда подъезжает поезд маршала Фоша — состав из 10 вагонов. В 7 утра на следующий день по второму пути подъезжает состав с немецкой делегацией. Поезд им предоставили. Посадили в вагон с закрытыми окнами — немцы даже не знали. в какое место их везут. Между двумя составами прокладываюь тропу из досок. Переговоры шли круглосуточно.

В два часа ночи 11 ноября немецкая делегация отправляется в вагон маршала Фоша. Немцам подробно зачитывают все 24 статьи фактически их капитуляции, хотя формально речь идет о перемирии. Вывод войск с оккупированных территорий, прекращение огня, передача оружия, минометов, подводных лодок, надводных судов, самолетов. Спустя три часа немцы соглашаются и подписывают.

"Германию наказали по принципу "горе побежденным", так, как никогда не было в предыдущие века. В отсутствие России уже англосаксы расчихвостили Австро-Венгрию, причем решили, кому можно быть независимым, кому — перейти от одного хозяина к другому", — отметила Наталия Нарочницкая, кандидат исторических наук, президент Фонда исторической перспективы.

"На месте наднациональных государств стали возникать государства национальные. Как говорил в Версале Ллой Джордж, разверзлись могилы и оттуда вылезли народы, которые в этих могилах и застенках находились, вылезли, так сказать, с огромными аппетитами", — пояснил Олег Айрапетов, кандидат исторически наук, доцент факультета госуправления МГУ имени М. В. Ломоносова.

Вот он, тот самый Версальский мирный договор. Весит он примерно 5-7 килограммов. Это официальная копия, напечатанная в 1920 году. Дело в том, что оригинал был уничтожен фашистами во время Второй мировой войны. В общей сложности здесь больше 400 страниц. Дело в том, что каждая страница договора дублируется на французском и английском. Одна из важнейших частей договора — карта с новыми границами.

"Треть венгров оказалась вне своей собственной родины, в Чехословакии, в Румынии, в Югославии. И уже следующим поколениям пришлось рассчитываться за грехи своих предшественников. То же самое и Германия. Все это привело к весьма бурному росту немецкого национализма", — сказал Олег Айрапетов.

Еще один союзник Германии — Османская империя. На момент начала Первой мировой в нее входила значительная часть современной территории Ближнего Востока: районы Сирии, Ирака, Ливана, Израиля, Саудовской Аравии. После войны Османская империя теряет 80% территорий, распадаясь на множество государств.

"Не учитывались ни национальные, ни религиозные особенности этого района. А они крайне велики. Во-первых, разные движения внутри самого ислама, разные направления ислама. Это шииты и сунниты. В Ираке эта проблема была, и она взорвала Ирак после американской оккупации. Плюс христианские народы. Против них были направлены действия и суннитов, и шиитов. Так пострадали христиане сирийские во время атак уже ИГИЛ (запрещено в РФ). То есть многие современные проблемы корнями уходят в то далекое прошлое", — считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО Виктор Надеин-Раевский.

Еще одна заложенная мина — проблема курдов — народа, у которого по сей день нет своего государства. Курды разделены между четырьмя государствами.

Набережная Орсе в Париже — слово нарицательное, фактически синоним французского МИД. За полгода до заключения Версальского договора именно здесь заседают те, от кого на тот момент зависят судьбы десятков стран. Парижская мирная Конференция. Премьер Франции Бенжамен Клемансо на правах председательствовал в кресле перед камином, его коллегам из Великобритании и Италии Ллойд Джорджу и Витторио Орландо досталось по небольшому столику для бумаг. Американскому президенту как главе государства поставили кресло на несколько дюймов выше, чем всем остальным.

Поначалу к ним, конечно, присоединялись представители Японии, министры иностранных дел. Вообще со стороны стран победительниц в конференции участвовали 27 государств, но в дни ключевых решений отбрасывали всех: так появился "совет четырех". Вот как историки описывали атмосферу: "В комнате было жарко, французская сторон была против открывать окно. Вильсон все время вставал размять ноги, Британец Джордж постоянно шутил. Внезапность перемирия привела к тому, что страны-победители, полагавшие, что война затянется еще на год, оказались совершенно не готовы к мирным переговорам".

Спустя год подписанты и вовсе потеряют свои должности: Клемансо проиграет выборы через полгода, Вильсон, которого не было в собственной стране шесть с лишним месяцев, — через год , британец Джордж — через два. Лига Наций, которая была создана в результате Версальского мира, так и не обрела мирового влияния.

Дворец Наций. Женева. Это огромное красивое здания строят почти 10 лет, чтобы разместить здесь штаб Квартиру Лиги Наций. Правда, к моменту, когда архитектурный комплекс завершен и сотрудники наконец начали здесь работать, от самой организации как от международного примирителя, сдерживающего конфликты, едва ли что осталось. Все обращения Лиги Наций, исходящие в том числе отсюда, это исторический зал заседаний Совета, аналог сегодняшнего Совбеза ООН, игнорируются крупными странами. Всерьез Лигу Наций так и не начали воспринимать.

"Германию унизили тем, как все это было обставлено. Ее очень сильно оскорбили, желая заставить признать вину, которую она не хотела признавать. Но условия были такими, что ее экономика не была выведена из строя, в результате, ее промышленность смогла достаточно быстро восстановиться, ее производственные мощности увеличились настолько, что спустя 20 лет Германия была снова готова вести войну", — сказала Мари Лортируа, советник по культуре офиса туризма Версаля.

В 1934-м к власти в Германии приходит в Гитлер, вводит всеобщую воинскую повинность, образует Вермахт, что фактически означает выход Германии из Версальского договора.

Дальше — блицкриг: Бельгия, Нидерланды... Париж сдается без боя. Гитлер приказывает найти тот самый вагон, где немцев 20 лет назад заставили безропотно слушать условия Версальского мира. В музее, где стоял вагон, взрывают стены, вагон вывозят на улицу, Гитлер заходит внутрь, садится на место Маршала Фоша и подписывает второе Компьенское перемирие, разделяющее Францию на оккупационную зону и марионеточное государство.

"Система, которая была создана в Версале, была основана на не учете интересов Германии в центре Европы, России на Востоке и Турции на Ближнем Востоке и Малой Азии, она была обречена на провал. По большому счету, мы живем до сих пор в пространстве, которое является результатом и наследием событий Первой мировой войны, которая коснулась решительно всего", — подчеркнул Олег Айрапетов.

Некоторые уроки Первой мировой выучить еще только предстоит.