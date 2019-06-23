Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

Гражданские активисты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать на территории страны российские интернет-ресурсы. В 2017 году на Украине закрыли доступ к Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail​​​.ru, пишет РИА Новости.

Авторы петиции считают, что существующие ограничения нарушают права человека на Украине.

"Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать. При том, много родственников живут в России и других странах", — подчеркивается в петиции.

Пока свои подписи под требованием поставили несколько сотен человек. Для рассмотрения обращения требуется собрать 25 тысяч голосов за три месяца.