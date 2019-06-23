Минск: проводы Вучича закончились госпитализацией посла

Посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали. Он провожал в аэропорт сербского лидера Александра Вучича и почувствовал себя плохо.

Приехавшие медики срочно госпитализировали мужчину. У него подозревают кровоизлияние в мозг.

Вучич приезжал в Минск в рабочим визитом. В рамках поездки состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Предполагалось, что сербский президент примет участие в церемонии открытия Вторых Европейских игр, однако он отказался из-за участия в мероприятии сборной Косово, передает РИА Новости.