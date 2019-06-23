Из репертуара грузинских кинотеатров убрали фильмы на русском

Кинотеатры в Грузии больше не показывают фильмы на русском языке. Как уточнила сотрудница информационной службе сети кинотеатров республики, такое решение было принято 20 июня. Она не смогла прояснить вопрос, возобновятся ли показы когда-нибудь, пишет ТАСС.

Тем не менее на вопрос, связано ли это решение с событиями последних дней и обострением в грузино-российских отношениях, собеседница агентства ответила отрицательно.

Накануне появилось сообщение о том, что грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми подняли на 20 процентов цены для россиян.

20 июня несколько тысяч демонстрантов попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Грузинской оппозиции не понравилось, что на сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента.

Полиция разогнала собравшихся, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Были задержаны 305 манифестантов, пострадали 240 человек, 55 из них до сих пор остаются в больницах. 21 июня на фоне акций протеста спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям совершать полеты из России в Грузию. С этого же дня будут приостановлены полеты самолетов грузинских авиакомпаний в РФ.