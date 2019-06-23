Тема:

Беспорядки в Тбилиси 1 минута назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
23 июня 201919:33

Из репертуара грузинских кинотеатров убрали фильмы на русском

фото ТАСС

Кинотеатры в Грузии больше не показывают фильмы на русском языке. Как уточнила сотрудница информационной службе сети кинотеатров республики, такое решение было принято 20 июня. Она не смогла прояснить вопрос, возобновятся ли показы когда-нибудь, пишет ТАСС.

Тем не менее на вопрос, связано ли это решение с событиями последних дней и обострением в грузино-российских отношениях, собеседница агентства ответила отрицательно.

Накануне появилось сообщение о том, что грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми подняли на 20 процентов цены для россиян.

20 июня несколько тысяч демонстрантов попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Грузинской оппозиции не понравилось, что на сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента.

Полиция разогнала собравшихся, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Были задержаны 305 манифестантов, пострадали 240 человек, 55 из них до сих пор остаются в больницах. 21 июня на фоне акций протеста спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям совершать полеты из России в Грузию. С этого же дня будут приостановлены полеты самолетов грузинских авиакомпаний в РФ.

Ранее по теме

Сейчас

19:10

Из репертуара грузинских кинотеатров убрали фильмы на русском

18:39

Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

17:23

Трамп: меня не волнуют европейцы

16:06

Попытку срыва ЛГБТ-марша в Киеве сняли на видео

15:05

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

14:22

Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень

13:15

Крушение под Полтавой: от самолета ничего не осталось

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

У Трампа нет предварительных условий для Ирана, зато у Пенса есть

У Трампа нет предварительных условий для Ирана, зато у Пенса есть

37 минут назад
Встреча с Путиным: Мерц поддержал Кречмера

Встреча с Путиным: Мерц поддержал Кречмера

35 минут назад
Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

8 минут назад
Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

Президенту Украины предложили вернуть российские соцсети и поисковики

13 минут назад
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

48 минут назад
Трамп: меня не волнуют европейцы

Трамп: меня не волнуют европейцы

1 час назад
Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

6 часов назад
Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень

Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень

5 часов назад
Дина Аверина выиграла золото, серебро и бронзу Европейских игр

Дина Аверина выиграла золото, серебро и бронзу Европейских игр

3 часа назад
Барти обыграла Гергес в финале турнира в Бирмингеме и станет первой ракеткой мира

Барти обыграла Гергес в финале турнира в Бирмингеме и станет первой ракеткой мира

2 часа назад
Вместо россиян грузинские дипломаты зовут на отдых жителей других стран

Вместо россиян грузинские дипломаты зовут на отдых жителей других стран

3 часа назад
МИД РФ о ядерной войне: к разного рода кнопкам подбираются безответственные

МИД РФ о ядерной войне: к разного рода кнопкам подбираются безответственные

3 часа назад
Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш

Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш

6 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

19.06.2019 18:55
Акция в Москве подошла к концу

Акция в Москве подошла к концу

5 минут назад
Минск: проводы Вучича закончились госпитализацией посла

Минск: проводы Вучича закончились госпитализацией посла

8 минут назад
Гаспарян и Александрова вышли во второй круг турнира в Истбурне

Гаспарян и Александрова вышли во второй круг турнира в Истбурне

30 минут назад
Филарет попросил у Авакова защиту от "новой церкви"

Филарет попросил у Авакова защиту от "новой церкви"

49 минут назад
Президент назвал Петербург надеждой страны

Президент назвал Петербург надеждой страны

1 час назад
Трамп может поговорить с Путиным о "вмешательстве", но проиграть выборы не готов

Трамп может поговорить с Путиным о "вмешательстве", но проиграть выборы не готов

1 час назад
Льюис Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции, Квят – 14-й

Льюис Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции, Квят – 14-й

1 час назад
Климкин анонсировал "новую волну давления на Россию"

Климкин анонсировал "новую волну давления на Россию"

1 час назад
"Угрожали спалить грузовик и оторвать голову": как прошел гей-парад в Киеве

"Угрожали спалить грузовик и оторвать голову": как прошел гей-парад в Киеве

1 час назад
Kyodo о соглашении: Россия ждала от Японии более масштабных предложений

Kyodo о соглашении: Россия ждала от Японии более масштабных предложений

1 час назад
Трамп ответил на вопросы об Иране, а о Хашогги говорить не стал

Трамп ответил на вопросы об Иране, а о Хашогги говорить не стал

2 часа назад
Медведчук подписался под словами Путина

Медведчук подписался под словами Путина

2 часа назад
Федерер выиграл 102-й турнир в карьере, обыграв в Галле Гоффена

Федерер выиграл 102-й турнир в карьере, обыграв в Галле Гоффена

3 часа назад
Девушка угодила под автобус, увозивший призывников из военкомата. Видео

Девушка угодила под автобус, увозивший призывников из военкомата. Видео

4 часа назад
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

4 часа назад
Не призывники: прокуратура уточнила, кто устроил массовую драку у военкомата

Не призывники: прокуратура уточнила, кто устроил массовую драку у военкомата

4 часа назад
В Коми автомобилист спас от медведя мужчину, совершавшего пробежку

В Коми автомобилист спас от медведя мужчину, совершавшего пробежку

4 часа назад
Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации

Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации

4 часа назад
Названы новые правила допуска в реанимацию

Названы новые правила допуска в реанимацию

4 часа назад
Российские синхронистки выиграли золото юниорского чемпионата мира

Российские синхронистки выиграли золото юниорского чемпионата мира

5 часов назад
Более 400 пилотов подали коллективный иск против "Боинга"

Более 400 пилотов подали коллективный иск против "Боинга"

5 часов назад
Пресс-секретарь президента рассказал о ручном управлении страной

Пресс-секретарь президента рассказал о ручном управлении страной

5 часов назад
Аналитики: на все регионы России приходится всего 16 проектов редевелопмента промзон

Аналитики: на все регионы России приходится всего 16 проектов редевелопмента промзон

6 часов назад
Очень много некомфортных вопросов: Песков опроверг домыслы западных СМИ

Очень много некомфортных вопросов: Песков опроверг домыслы западных СМИ

6 часов назад
Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

8 часов назад
Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов

Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов

10 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

21.06.2019 19:24
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30