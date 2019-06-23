Российский самбист Багдасарян завоевал золото на Европейских играх

Российский самбист Руслан Багдасарян завоевал золотую медаль в категории до 62 кг на Европейских играх, которые проходят в Минске. В финальной схватке 26-летний спортсмен победил грека Савваса Киракизидиса.

Ранее россиянка Диана Рябова завоевала золото в категории до 52 кг, победив в финале Марину Жарскую из Белоруссии.

Напомним, сборная России с 32 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр, имея в активе 16 золотых, шесть серебряных и десять бронзовых медалей.