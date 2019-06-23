Ближайший соратник Эрдогана признал свое поражение в борьбе за Стамбул

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула. Он набрал почти 54 процента голосов избирателей. С победой соперника в воскресенье поздравил кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым. За него проголосовали меньше половины стамбульцев, пишет РИА Новости.

"Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом, прилагая все усилия для служения городу и его жителям", — заявил Йылдырым.

ЦИК Турции был вынужден назначить повторные выборы стамбульского градоначальника из-за нарушений на выборах 31 марта. В судебных заседаниях выяснилось, что в избирательных комиссиях работали неуполномоченные люди, а протоколы остались без подписей.