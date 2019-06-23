Климкин заявил, что перед встречей с Путиным Зеленский провел "разведку боем"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

В интервью украинскому "5 каналу" Климкин перечислял ближайшие визиты главы украинского государства. По его словам, ранее состоялись поездки в Брюссель, Париж и Берлин. Затем будут встречи "в японском городе Осака, с Путиным". Первые зарубежные визиты Зеленского Климкин назвал "разведкой боем". В ходе них шли обсуждения ситуации в Донбассе, поставок газа, "Северного потока".

Планируемые встречи президента России Владимира Путина с партнерами на предстоящем саммите G20 в Японии будут посвящены урегулированию международных кризисов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Песков сказал, что у него "нет сомнений" относительно контактов главы государства, хотя они еще "верстаются и планируются".

Саммит лидеров G20 состоится 28 и 29 июня в Осаке. Как ожидается, его, в частности, посетят Путин и Трамп. При этом Япония впервые будет председательствовать в "двадцатке".