Недовольные вице-премьером Бабишем вышли на улицы Праги

В историческом центре Праги проходит митинг. Около 250 тысяч человек требуют отставки лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. Бабиша обвиняют в коррупции и сотрудничестве с Госбезопасностью.

Среди участников – руководство правых партий, оппозиционные депутаты, общественные деятели, студенты.

Это самый крупный протест в стране со времен "бархатной" революции в 1989, которая закончилась сменой политического режима в Чехословакии.

Бабиш в отставку подавать не намерен. Его поддерживает президент Милош Земан, передает ТАСС.