Выпускать узников "китовой тюрьмы" будут небольшими группами

Конечно, в ходе "Прямой линии" нельзя было обойти вниманием одну из самых резонансных тем последних месяцев — судьбу "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморского края, где содержались почти 100 белух и косаток. Тема — на особом контроле Владимира Путина, который в феврале поручил срочно разобраться в ситуации. Как раз в момент "Прямой линии" и началась операция по возвращению морских млекопитающих в родную среду.

Живописная бухта на побережье Японского моря и есть та самая "китовая тюрьма". А ведь даже на карте ее и найдешь не сразу. Тихая, уютная — идеальное место, чтобы почти год в заточении держать белух и косаток.

В плавучих вольерах — совсем еще малыши. Ужасно любопытные, игривые, наблюдают за нами непрерывно. Это белухи или полярные киты. Чтобы они смогли вернуться в естественную среду обитания, им нужно научиться заново охотиться. От этого зависит, смогут ли они выжить, ведь все это время их кормил человек.

Их ждет теперь большое плавание! Новость, что уже облетела весь мир, но впервые прозвучала во время "Прямой линии". И то ли совпадение, то ли действительно какой-то ускоряющий эффект большого разговора с президентом, но масштабная спецоперация по спасению китов началась после приезда нашей съемочной группы.

"Проблема известна, понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около ста миллионов долларов. Поэтому интересующихся очень много. И проблема не так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением. Ну, слава Богу, решение началось", — сказал Владимир Путин.

Каждая секунда этого события войдет в историю, ведь ничего подобного в мире еще не было. А потому и напряжение – невероятное. Один за одним в ворота въезжают грузовики. К пирсу подгоняют автокран. Из воды китов перемещают в специальные контейнеры.

Долгожданное путешествие домой для белух и косаток начинается на автомобиле. В огромном фургоне — транспортные ванны — так называются временные емкости, в которых животные проведут несколько дней.

Их выпустят на свободу там, где когда-то ее лишили. Район Шантарских островов, Охотское море. Путь неблизкий. Почти 1800 километров.

И вот спустя почти 20 часов автоколонна — в Хабаровске. Дальше дорога — по воде. На барже — до Николаевска-на-Амуре. Оттуда — уже к побережью Охотского моря. Весь путь займет около шести дней.

Одна важная деталь — выпускать белух и косаток будут постепенно, небольшими группами. Но биологи не сомневаются: семьи обязательно узнают своих вернувшихся детей.

"Млекопитающие совершают ежегодные миграции по одним и тем же маршрутам. Они социальные животные, звук распространяется, они общаются между особой. Не исключено, что родители приплывут на зов малышей", — отметил Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук.

И этот момент, конечно, станет счастливым финалом. Ведь во имя спасения белух и косаток объединилась вся страна. Но важно и другое — чтобы "китовой тюрьмы" больше не повторилось. Вылов морских млекопитающих в так называемых "культурно-просветительских целях" будет запрещен.