Парусный спорт. "Броненосец" вошел в тройку лучших 52 Super Series

Победой международного экипажа Provezza под турецким флагом завершился второй этап 52 Super Series Royal Cup, который принимал испанский Кадис. По результатам соревнований команда яхт-клуба Санкт-Петербурга завоевала бронзовую медаль.

Для российской команды медаль престижного этапа 52 Super Series Royal Cup стала третьей наградой, завоеванной в классе ТР52. Ранее это были два серебра отдельных этапов в 2016 и 2017 годах. В нынешнем сезоне после пятого результата в первом этапе на Менорке, "Броненосец" очень уверенно провел второй этап серии, который впервые в истории принимал испанский Кадис.

Соревнования престижного Royal Cup прошли преимущественно в легких ветрах порядка 10-18 узлов. За пять дней регаты удалось провести 10 гонок, при этом "Броненосец" только однажды финишировал за пределами первой пятерки. Команда Владимира Любомирова сумела продемонстрировать очень стабильные результаты, а перед началом заключительного дня "Броненосец" возглавлял зачет.

Но не все проходило очень гладко. Преимущество команды под российским флагом над ближайшими соперниками было минимальным – всего один пункт к титулованной итальянской Azzurra и четыре пункта преимущества перед турецкой Provezza. Учитывая отсутствие выброса худшего результата в соревнованиях суперсерии любая команда с первой по шестую могла стать победителем этапа.

С первой гонки заключительного дня фавориты ввязались в ожесточенную борьбу друг с другом. Для "Броненосца" эта гонка оказалась неудачной. Команда реализовала рискованную тактику на полном курсе, но если в один день это помогало, то в другой не сработало.

Как результат – восьмой приход и перемещение с первой на четвертую строчку (да еще и с тайбрейком с немецкой Platoon). И для российской команды, и для других все решала заключительная, десятая гонка этапа.

Именно в этот момент экипажу Любомирова удалось собраться и провести отличную гонку, несмотря на давление. Третий финиш вернул команду в тройку да еще и с равенством очков с итальянской Azzurra, которая только благодаря двум победам получила серебро, оставив нашим бронзу. Оба экипажа, и российский, и итальянский, уступили победителю Provezza всего один пункт в турнирной таблице.

"Результаты говорят сами за себя: после десяти гонок первую тройку разделило всего одно очко, — комментирует рулевой "Броненосца" Владимир Любомиров. – Конечно, приятно завоевать медаль этапа после года отсутствия в классе, но досадно, что первая в истории российских команд золотая медаль этапа суперсерии была буквально на расстоянии вытянутой руки".

Со вторым и первым результатом в двух завершенных этапах Provezza возглавила и общий зачет 52 Super Series. "Броненосец" продолжает занимать пятую строчку. Третий этап престижных гонок состоится в португальском Кашкайше с 16 по 20 июля.