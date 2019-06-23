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23 июня 201922:31 Сергей Зенин

200 снарядов и 400 мин: Киев взялся за Донбасс с новой силой

200 снарядов и 400 мин: Киев взялся за Донбасс с новой силой

На Донбасс вернулись обстрелы, что по интенсивности самые сильные аж с 2015 года.

Поселок Октябрьский. Куйбышевский район Донецка. Ночь на 17 июня. Повторный обстрел мог быть в любую минуту, но пожарные работали. Не давали огню перекинуться на соседние здания. Но один из домов не спасли.

Утром люди собирали в кучу мусора свою вчерашнюю жизнь. Вот, она — бездушная разрушительница — 82-я. Пробила крышу. Взорвалась. Стабилизатор застрял в потолке. Улика — на месте преступления.

Тот же день. 17 июня. Петровский район Донецка. 200 снарядов. Мощнейший обстрел.

"Это был обстрел из гаубиц, 122-миллиметровый снаряд попал в дерево, а осколки — в здание", — рассказала Валентина Назаркина, главврач городской детской больницы Донецка.

За все время войны это девятый обстрел детской клинической больницы. Предыдущий был в 2015 году. И вот — опять. Пробита крыша, вылетели стекла, выведено из строя медицинское оборудование. Ущерб — более чем на миллион рублей. Больница не была закрыта. На момент последнего обстрела в палатах находились 32 ребенка. Бог отвел.

"Практически сейчас почти каждый день обстрелы", — отметила главврач.

17 июня. Только пять лет назад. В 2014-м. Журналисты канала "Россия 1" снимали материал об эвакуации беженцев в районе поселка Металлист под Луганском. Люди под непрекращающимся обстрелом украинской артиллерии, танков и авиации покидали свои горящие дома.

Антон Волошин и Игорь Корнелюк работали, что называется, в самой гуще событий. Съемочная группа приехала тогда, когда начался минометный обстрел. Первые мины упали в 500 метрах отсюда, а следующие три ровно туда, где стояли мои коллеги.

Крест и кованная роза стоят ровно в том месте, куда упала мина и где погибли наши коллеги. А цветы лежат здесь не случайно — их принесли школьники. Рядом находится средняя школа, которая носит имена Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

17 июня здесь собрались те, кто помнят. Виктор Денисов, оператор нашего канала, стоял в 100 метрах от эпицентра взрыва и только поэтому остался в живых. Его кадр — момент, когда оборвались жизни.

"Я думал, что они спаслись, потому что не ожидал, что с ними может что-то случиться", — вспоминает Денисов.

Луганск. Парк героев Великой Отечественной. Рядом стоят два памятника. Один — жертвам авиаудара, который украинские ВВС нанесли по городу 2 июня 2014-го, другой — нашим погибшим коллегам. Его открыли 17 июня 2019 года.

На открытии — глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. "Роль журналистов в этой войне переоценить невозможно. Со всей самоотверженностью вместе с бойцами на передовой под снарядами и пулями врага они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру", — заявил он.

Хотелось бы, чтобы было по-другому, но профессия военного репортера не такая уж и редкая в наше время. Многие коллеги на собственном опыте знают, что такое война.

"Когда погибли наши ребята, мы поняли, что гибнут репортеры так же, как и солдаты, а правда — это как победа: если ты ее добыл, ты уже победил. Вот ребята победили", — сказал Андрей Кондрашов, первый заместитель гендиректора ВГТРК.

"Они просто делали свое дело, без оглядки. Делай, что положено, — вот основная формула. Они по ней работали", — считает военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Цветы от ВГТРК, от коллег, от руководства ЛНР. И, возможно, самое ценное — от простых людей.

"Я хочу поблагодарить жителей Луганска, Леонида Ивановича Пасечника за помощь, хочу поблагодарить за дружбу и ту память, которые нас объединяют и которые мы здесь очень чувствуем. Это памятник не только нашим коллегам журналистам ВГТРК Антону Волошину и Игорю Корнелюку, которые погибли трагически 5 лет назад, это память всем журналистам, которые погибли на этой войне. Это памятник блестящему оператору "Первого канала", моему старому товарищу, это памятник Андрею Стенину, одному из лучших фотокорреспондентов в России, это памятник всем, кто погиб за правду", — подчеркнул Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК.

Оператора Анатолия Кляна не стало 30 июня 2014-го. Он прошел много горячих точек. Но именно командировка в Донецк стала последней. Погиб от шальной пули, так и не выпустив из рук свою видеокамеру.

Фоторепортер РИА Новостей Андрей Стенин пропал 5 августа 2014-го в зоне боевых действий в районе населенного пункта Снежное. 6 августа там же был обнаружен его сгоревший дотла и изрешеченный пулями автомобиль. В багажнике лежали два расплавленных объектива к профессиональной фотокамере.

24 мая 2014 года под Славянском были смертельно ранены журналист из Италии Андреа Роккелли и его переводчик из России Андрей Миронов. Дело рассматривает итальянский суд. Приговор огласят 12 июля. Обвинение считает, что обстрел машины, в которой находились Миронов и Роккелли, был преднамеренным.

"Все понимали, что война для журналиста — вещь опасная. Все понимали, что журналист на войне рискует. Но никто не предполагал, что будет вот так, что будет конкретная, целенаправленная охота. Да, журналисты попадали в сложные ситуации, всякое было, но вот чтобы так, как здесь, на юго-востоке, такого не было никогда", — отметил Андрей Медведев, заместитель директора ДИП "Вести", секретарь Союза журналистов России.

Наклейки с надписью "Пресса" на бронежилетах и касках всегда были для нас подобием охранных грамот. Война на Донбассе — пожалуй, первая, где свою принадлежность к профессии пришлось скрывать, чтобы не стать мишенью для снайперов ВСУ.

Впрочем, 120-я не разбирает, куда летит. И живущие у линии соприкосновения люди чуть ли не каждый день погибают или получают ранения. В последнее время обстрелов все больше. За неделю украинские военные послали жителям Донбасса 200 с лишним артиллерийских снарядов и порядка 400 мин.

Текст: "Вести недели"

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