В Грозном уничтожен бандит, напавший на полицейских

В Грозном на сотрудников ДПС напал человек с ножом. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось его застрелить. Пострадали двое полицейских.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Северокавказском федеральном округе, ЧП произошло вечером в воскресенье, 23 июня, на улице Асланбека Шерипова в столице Чечни. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, чтобы проверить у водителя документы. В этот момент он неожиданно нанес полицейскому удар ножом.

Правоохранители применили огнестрельное оружие, бандит был уничтожен. Его личность устанавливается.