Англия разгромила Камерун и вышла в четвертьфинал чемпионата мира среди женщин

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин сборная Англии на поле "Стад дю Эно" во французском городе Валансьен разгромила команду Камеруна со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Стеф Хотон, Эллен Уайт и Алекс Гринвуд, забившие мячи на 14-й, 45-й и 58-й минутах соответственно.

Таким образом, подопечные Фила Невилла вышли в четвертьфинал турнира, где в четверг, 27 июня сыграют с командой Норвегии, которая на старте плей-офф чемпионата мира переиграла Австралию (1:1, 4:1 – по пенальти).