Медведев поздравил выпускников

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил всех выпускников в твите.

Традиционно выпускные проходят в конце июня, когда дети сдадут последний экзамен.

В этом году более 650 тысяч человек получили аттестат о среднем образовании.

Ранее президент России Владимир Путин также поздравлял выпускников. И рекомендовал им выбирать профессию себе по душе.