Из Москвы-реки и Люблинского пруда вытащили тонувших иностранцев

В Москве в воскресенье, 23 июня, едва не утонули двое иностранных граждан.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ, в середине дня Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили из Люблинского пруда мужчину 1997 года рождения из Таджикистана. Его Мужчину подняли на борт катера и доставили на сушу.

Чуть больше чем через час сотрудники поисково-спасательной станции "Кунцево" помогли мужчине 1994 года рождения из Киргизии. Сообщается, что он пытался переплыть Москву-реку полутора километрах от станции, в запрещенном месте, но стал тонуть. Спасатели доставили его станцию, оказали первую помощь" и отпустили.