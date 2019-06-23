Дарья Касаткина проиграла Андреа Петкович на старте турнира в Истбурне

Российская теннисистка, 29-я ракетка мира Дарья Касаткина на старте турнира в Истбурне в трех сетах за два часа пять минут проиграла представительнице Германии Андре Петкович – 7:5, 4:6, 2:6.

Россиянка дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти, а у Петкович, занимающей 71-е место в рейтинге WTA, два эйса, семь двойных ошибок и девять реализованных брейков из 18.

Таким образом, Петкович вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Кирстен Флипкенс (Бельгия, 80) – Каролин Возняцки (Дания, 14).