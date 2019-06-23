Ливень с градом в Брянске: размыты дороги и дамба

На Брянск обрушился сильнейший ливень с градом. Видео с последствиями стихии моментально появились в Сети. На кадрах – размытые дороги, поваленные деревья и светофоры.

На некоторых улицах ливневая канализация не справлялась с потоками: например, под воду ушел недавно отремонтированный проспект Ленина. Кроме того, в одном из районов размыло дамбу, передает "Россия 24".