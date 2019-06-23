Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллег

Полицейские в Грозном установили личность человека, который в воскресенье, 23 июня, напал на пост ДПС. В результате нападения ранения получили сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленных источник, бандитом оказался уроженец и житель Грозного 1996 года рождения. Мотивы нападения устанавливаются.

ЧП произошло на улице Асланбека Шерипова. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, чтобы проверить документы у его водителя. Но мужчина неожиданно ударил полицейского ножом.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось застрелить бандита.