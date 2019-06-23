Песков: в графике Путина встречи с Зеленским нет

В планах президента России Владимира Путина, который отправляется на будущей неделе в японскую Осаку на саммит G20, встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В графике нет", — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее в воскресенье глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Зеленский намерен поехать в Осаку на саммит "большой двадцатки". И он не исключил, что встреча Путина с Зеленским состоится. По утверждению Климкина, Зеленский намерен провести в ходе саммита ряд встреч, в том числе, возможно, с Путиным.

Первые зарубежные визиты президента Украины глава МИД назвал "разведкой боем", сообщив, что в ходе них Зеленский обсуждал ситуацию в Донбассе, с поставками газа и "Северным потоком".

Между тем Песков заявил в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" , что планы главы государства "еще верстаются".