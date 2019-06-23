Европейские игры. Елена Соколова завоевала золото в прыжках в длину

Российская легкоатлетка Елена Соколова завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Европейских играх, которые проходят в Минске, 32-летняя россиянка показал результат 6,76 метра.

Второе место заняла Настасья Мирончук-Иванова (6,71) из Белоруссии, а бронза досталась представительнице Украины Марине Бех-Романчук (6,58).

"Конечно, медали очень рада и результатом довольна. Вдвойне приятно выиграть эту медаль, выступая под российским флагом, – приводит слова Соколовой пресс-служба ВФЛА. – Было очень волнительно и приятно. И ощущения от старта были великолепные – российская экипировка, флаг, команда. Очень жду самой церемонии награждения, так хочется услышать, наконец, российский гимн".

Напомним, сборная России с 37 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 19 золотых, восемь серебряных и десять бронзовых медалей.