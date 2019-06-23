Российские спортсмены завоевали 20 медалей во второй день Европейских игр

Российские спортсмены завоевали 20 медалей во второй день II Европейских игр, которые проходят в столице Белоруссии – Минске. Десять наград были высшего достоинства.

В субботу, 23 июня, в первый день Игр-2019 россияне завоевали 18 наград – девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Во второй день спортсмены из России увеличили количество наград до 38 – 19 золотых, девять серебряных и десять бронзовых.

В воскресенье золотые медали завоевали: Артем Черноусов (стрельба из пневматического пистолета), гимнастка Дина Аверина, а также Анжелики Стубайло, Веры Бирюковой, Марии Толкачевой, Анастасии Максимовой и Анастасии Шишмаковой в группе, лучники Наталья Авдеева и Антон Булаев, акробаты Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, самбисты Руслан Багдасарян, Сергей Рябов, Диана Рябова и легкоатлетка Елена Соколова.

Напомним, в понедельник, 24 июня будет разыграно 14 комплектов наград. Европейские игры завершатся 30 июня.