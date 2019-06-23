У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.

Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании проводили разведку после полученного сообщения об утечке нефти. В ходе проведения работ ими были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов, передает РИА Новости.

Оценив нанесенный ущерб, специалисты приступили к выполнению ремонтных работ. Подача нефти в резервуары по поручившим повреждения трубопроводам возобовится уже в ближайшие часы.

Информации о том, кто и как повредил нефтепроводы, пока не поступало. Подобная диверсия происходит на сирийском побережье впервые за время кризиса в стране.