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23 июня 201923:45

Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции

twitter.com

Российский гонщик итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Франции, по итогам которой он занял 14-е место, прорвавшись с последнего ряда стартового поля.

"Не удалось заработать очки? Да, попытался. Хорошая гонка, команда позволила нам с Алексом бороться. Вернее, я спросил, можем ли мы бороться, ведь мы все равно не претендовали на очки, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Было весело, я провел несколько хороших обгонов – обогнал обоих пилотов Williams и Haas, Алекса. Мы пытались взять максимум от гонки. Даже если мы боролись за пределами первой десятки, всt равно важно стараться проехать как можно лучше".

Напомним, победителем гонки стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, его партнер по команде Валттери Боттас финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров монегаск из Ferrari Шарль Леклер.

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