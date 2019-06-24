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24 июня 201900:41

Резня в Башкирии: 3 погибших

В одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих людей, еще двое получили ранения. При задержании нападавший, бросавшийся на людей с ножом на улице, был ранен сотрудниками полиции в ногу и скончался при оказании медицинской помощи.

По данным полиции, на месте происшествия были найдены убитыми сестра нападавшего и двое его соседей, супружеская пара, передает ТАСС. Еще двое пострадавших обратились к медикам с ножевыми ранениями.

Правоохранители уточнили, что нападавший — местный житель 1972 года рождения, ходивший по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде. Прибывшие по вызову полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако тот, размахивая оружием, бросился на сотрудников. В соответствии с законом "О полиции" один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а после того, как это не возымело действия, второй сотрудник ранил двумя пулями ранил напавшего в ногу.

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