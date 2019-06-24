В отношении Карлоса Гона готовят новое обвинение

Против бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона готовят новое обвинение. По информации японских СМИ, речь о деле о хищении больше трех миллионов долларов.

Это уже третье дело против экс-главы альянса. Специальный отдел токийской окружной прокуратуры готовится выдвинуть против Карлоса Гона обвинение в присвоении 350 миллионов иен (более 3 миллионов долларов) из резервного фонда корпорации Nissan Motors, предназначенного для выплаты вознаграждений членам совета директоров.

Как пишет газета "Асахи", следствие утверждает, что Карлос Гон задействовал мошенническую схему: перевел средства на контролируемую им же дилерскую фирму в Омане под видом бонусов в размере свыше 700 миллионов иен, а затем присвоил половину этой суммы.

Сейчас Карлос Гон находится под домашним арестом и, очевидно, в ближайшее время прокуратура предъявит ему это обвинение, чтобы вновь перевести его в одиночную камеру токийской тюрьмы, откуда Гону удалось выйти под залог в 4,5 миллиона долларов в апреле.

Карлоса Гона арестовали в ноябре прошлого года. В руки японских прокуроров его сдали его же подчиненные, которые полгода вели за его спиной расследование, пошли на сделку со следствием, организовали приезд Гона в Токио, где он был арестован на борту собственного бизнес-джета.

Главное обвинение — сокрытие от контрольных финансовых органов Японии половины из 150 миллионов долларов вознаграждения, которое Nissan должен был выплатить Гону после ухода с поста председателя.

Сам Карлос Гон все обвинения отвергает, называя преследование против себя "грязной игрой" и "заговором" со стороны японского топ-менеджмента Nissan, который находился под руководством харизматичного француза ливанского происхождения в течение 20 лет. За это время компания проделала путь от предбанкротного состояния до одного из самых успешных автоконцернов в мире.

После ареста защита почти три месяца вела борьбу с прокуратурой за выход Гона под залог. Адвокаты добились этого в марте, но после предъявления нового обвинения он был помещен в камеру повторно, а затем опять выпущен под домашний арест. Теперь же над ним висит угроза до начала судебного разбирательства вновь оказаться за решеткой.