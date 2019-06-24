Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 июня 201902:57

Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

фото EPA

В нью-йоркском районе Статен-Айленд найдены убитыми в квартире переехавшая в США по грин-карте россиянка Алла Аушева и двое ее малолетних детей. Сожитель-американец женщины задержан по подозрению в убийстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили заполненное дымом жилое помещение, в котором были найдены тела 36-летней женщины с серьезными травмами головы и лица и двух детей в возрасте двух и трех лет с признаками утопления.

Отцу детей, 36-летнему служащему ВВС США Шону Уолкеру, предъявлены обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием. Мужчина был задержан в тот момент, когда он шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аллы Аушевой в руках.

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею. Она поступила на службу в Национальную гвардию США, после чего ее перевели в ВВС Национальной гвардии. американское гражданство Аушева получила в 2012 году.

Сейчас

02:57

Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

00:41

Резня в Башкирии: 3 погибших

00:09

Не стало актера Андрея Харитонова

23:10

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

21:12

Ливень с градом в Брянске: размыты дороги и дамба

20:43

Из Москвы-реки и Люблинского пруда вытащили тонувших иностранцев

20:14

Умер избитый украинскими полицейскими член "Гражданской позиции"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков: в графике Путина встречи с Зеленским нет

Песков: в графике Путина встречи с Зеленским нет

5 часов назад
Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллег

Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллег

5 часов назад
Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

16 минут назад
200 снарядов и 400 мин: Киев взялся за Донбасс с новой силой

200 снарядов и 400 мин: Киев взялся за Донбасс с новой силой

4 часа назад
Российские спортсмены завоевали 21 медаль во второй день Европейских игр

Российские спортсмены завоевали 21 медаль во второй день Европейских игр

4 часа назад
Печальные министры и "банда патриотов": президент ответил на вопросы россиян

Печальные министры и "банда патриотов": президент ответил на вопросы россиян

7 часов назад
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

4 часа назад
Медведев поздравил выпускников

Медведев поздравил выпускников

6 часов назад
В отношении Карлоса Гона готовят новое обвинение

В отношении Карлоса Гона готовят новое обвинение

1 час назад
Трамп: меня не волнуют европейцы

Трамп: меня не волнуют европейцы

9 часов назад
Резня в Башкирии: 3 погибших

Резня в Башкирии: 3 погибших

2 часа назад
Не стало актера Андрея Харитонова

Не стало актера Андрея Харитонова

3 часа назад
Путин: "Алые паруса" – символ надежды на интересное будущее

Путин: "Алые паруса" – символ надежды на интересное будущее

5 часов назад
Умер избитый украинскими полицейскими член "Гражданской позиции"

Умер избитый украинскими полицейскими член "Гражданской позиции"

6 часов назад
Ливень с градом в Брянске: размыты дороги и дамба

Ливень с градом в Брянске: размыты дороги и дамба

5 часов назад
Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

13 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Регби-7. Россия обыграла Грузию на домашнем этапе чемпионата Европы

Регби-7. Россия обыграла Грузию на домашнем этапе чемпионата Европы

4 часа назад
Никто не забыт: как работают поисковики

Никто не забыт: как работают поисковики

4 часа назад
Спортивные скандалы: задержание Платини и гормоны Семени

Спортивные скандалы: задержание Платини и гормоны Семени

4 часа назад
Европейские игры. Елена Соколова завоевала золото в прыжках в длину

Европейские игры. Елена Соколова завоевала золото в прыжках в длину

5 часов назад
Кожа с драконом: необычная находка археологов в графстве Йорк

Кожа с драконом: необычная находка археологов в графстве Йорк

5 часов назад
"Безобразная история": Киселёв поинтересовался, зачем нам "Боржоми" и грузинское вино

"Безобразная история": Киселёв поинтересовался, зачем нам "Боржоми" и грузинское вино

5 часов назад
Дагестанский экспромт на "Прямой линии"

Дагестанский экспромт на "Прямой линии"

6 часов назад
Стало известно, кому обязан жизнью зять Трампа

Стало известно, кому обязан жизнью зять Трампа

6 часов назад
Из Москвы-реки и Люблинского пруда вытащили тонувших иностранцев

Из Москвы-реки и Люблинского пруда вытащили тонувших иностранцев

6 часов назад
США хотят сделать Иран "великим" по примеру Ирака и Ливии

США хотят сделать Иран "великим" по примеру Ирака и Ливии

6 часов назад
Путин напомнил, как Зеленский просил "забрать его за долги"

Путин напомнил, как Зеленский просил "забрать его за долги"

6 часов назад
Грузия ударила русофобией по собственной экономике

Грузия ударила русофобией по собственной экономике

6 часов назад
Парусный спорт. "Броненосец" вошел в тройку лучших 52 Super Series

Парусный спорт. "Броненосец" вошел в тройку лучших 52 Super Series

7 часов назад
Недовольные вице-премьером Бабишем вышли на улицы Праги

Недовольные вице-премьером Бабишем вышли на улицы Праги

7 часов назад
Климкин заявил, что перед встречей с Путиным Зеленский провел "разведку боем"

Климкин заявил, что перед встречей с Путиным Зеленский провел "разведку боем"

7 часов назад
Ближайший соратник Эрдогана признал свое поражение в борьбе за Стамбул

Ближайший соратник Эрдогана признал свое поражение в борьбе за Стамбул

7 часов назад
Из репертуара грузинских кинотеатров убрали фильмы на русском

Из репертуара грузинских кинотеатров убрали фильмы на русском

7 часов назад
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

8 часов назад
Климкин анонсировал "новую волну давления на Россию"

Климкин анонсировал "новую волну давления на Россию"

9 часов назад
"Угрожали спалить грузовик и оторвать голову": как прошел гей-парад в Киеве

"Угрожали спалить грузовик и оторвать голову": как прошел гей-парад в Киеве

9 часов назад
МИД РФ о ядерной войне: к разного рода кнопкам подбираются безответственные

МИД РФ о ядерной войне: к разного рода кнопкам подбираются безответственные

11 часов назад
Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации

Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации

12 часов назад
Названы новые правила допуска в реанимацию

Названы новые правила допуска в реанимацию

12 часов назад
Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень

Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень

12 часов назад
Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш

Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш

13 часов назад
Аналитики: на все регионы России приходится всего 16 проектов редевелопмента промзон

Аналитики: на все регионы России приходится всего 16 проектов редевелопмента промзон

13 часов назад
Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

16 часов назад
Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов

Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов

18 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

21.06.2019 19:24
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30