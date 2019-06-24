Площадь лесных пожаров в России значительно выросла

По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на полночь понедельника, 24 июня, площадь действующих в России лесных пожаров составила по состоянию на полночь понедельника 15,4 тысячи гектара при том, что в минувшую пятницу она составляла 5,9 тысячи гектара.

Наибольшей площади лесные пожары достигли в Камчатском крае, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе и в Республике Мордовия, передает ТАСС.

К тушению природных пожаров привлечены 2 590 человек, 537 единиц техники, 21 воздушное судно. Авиамониторинг лесных пожаров ведут 57 воздушных судов.

В настоящее время в 82 субъектах Российской Федерации открыт пожароопасный сезон, в 46 субъектах введен особый противопожарный режим. введен в 46 субъектах. В Рязанской области, Республике Мордовия, Забайкальском крае и в Республике Саха (Якутия) введен режим ЧС районного масштаба.