В небе над Словакией истребители вышли на перехват не отвечавшего на запросы борта

Для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, совершавшего перелет из Милана в Харьков, в небо над Словакией были подняты два истребителя МиГ-29 ВВС республики.

Такие меры были предприняты после того, как экипаж пассажирского самолета перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров. После того, как связь с бортом была восстановлена, авиалайнер продолжил полет без сопровождения боевых самолетов, передает ТАСС.