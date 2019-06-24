Запасы газа в хранилищах Украины иссякают

Украинская компания-оператор "Укртрансгаз" предупреждает Совет национальной безопасности об угрозе чрезвычайной ситуации: в хранилищах не хватает запасов газа.

Как сообщается на сайте госпредприятия, сейчас этих запасов на сто миллионов кубометров меньше месячной потребности и пока ниже того уровня, который требуется даже для обеспечения работы системы.

В соответствии с классификацией Службы чрезвычайных ситуаций, в случае, если технологическое оборудование трубопровода прекратит работу, это будет считаться "ЧС государственного уровня", сообщает телеканал "Россия 24"

"Укртрансгаз" уже пропустил 12 тендеров: предложений от поставщиков попросту не было из-за долгов компании, исчисляемых миллиардами гривен. Москва готова продлить транзит газа через Украину, но только на условиях рентабельности.

Ранее "Укртрансгаз" заявлял о крайнем сроке — дате, до которой можно протянуть на остатках газа: это 24 июня.