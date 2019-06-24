Кандидатам от партии Саакашвили отказано в регистрации

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", которую не регистрируют на парламентских выборах из-за нестыковок по срокам.

Как поясняют в ЦИК, поскольку парламентские выборы на Украине были назначены президентским указом от 21 мая, это означает, что партия Саакашвили не могла обсуждать свое участие в них на заседании партсовета еще 8 мая. Кроме того, съезд партии 10 июня и выдвижение на нем кандидатов в депутаты прошли с нарушениями устава.

В связи с этим в полицию для более детальной проверки направлены копии всех партийных постановлений.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы на Украине намечены на 21 июля текущего года, напоминает телеканал "Россия 24".