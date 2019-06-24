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24 июня 201907:30

Смоленское кольцо: спортивные "Лады" потеснили иностранных конкурентов

Смоленское кольцо: спортивные "Лады" потеснили иностранных конкурентов

Сложные погодные условия — от 30-градусной жары до проливных дождей — сопровождали третий этап Чемпионата России по автогонкам. Несмотря на это, выступающий на российских "Ладах" коллектив вновь увез домой целую коллекцию золотых трофеев.

Самыми успешными на Смоленском кольце стали гонщики команды "Лада Спорт Роснефть", вышедшие на старт в классе S1600. Спортивные "Гранты" под управлением Михаила Митяева и Владимира Шешенина в обеих гонках оставляли за собой две верхние строчки протоколов. В классе "Суперпродакшн" авторами победного дубля на "Вестах" стали Владислав Незванкин и Андрей Петухов.

Но самый долгожданный успех тольяттинцы отпраздновали в международном классе состязаний — "Туринге". Стартовав с шестого места, Кирилл Ладыгин сумел не только возглавить пелотон, но и мастерски отразить все атаки конкурентов, представлявших иностранные автомобильные бренды, передает телеканал "Россия 24". Он вновь в гонке за чемпионский титул!

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