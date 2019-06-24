Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки

На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира. Катарцы же завершили выступление на соревнованиях.

В составе победителей мячи забили Лаутаро Мартинес (4-я минута) и Серхио Агуэро (82-я). Аргентинцы набрали четыре очка в группе и вышли в плей-офф.

В другом матче Кубка Америки сборная Колумбии победила команду Парагвая со счетом 1:0. Колумбийцы с 9 очками заняли первое место в группе В. Парагвайцы оказались третьими с 2 баллами. Они еще могут попасть в четвертьфинал, если по итогам первого этапа станут одной из двух лучших команд, занявших третье место в группе.