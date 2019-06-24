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Конфликт США и Ирана 23 минуты назад
Трамп хочет сделать Иран великим с помощью санкций
Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что намерен еще больше ужесточить санкции против Ирана. Пока президент США отложил ракетный удар по территории Исламской республики, но желает добиться отказа Тегерана от своей ядерной программы.
Дональду Трампу мало сделать Америку снова великой. 45-й президент США взялся за Иран. Без стеснения так и заявил – "сделаем Иран снова великим". На такой случай у всех хозяев Белого дома один набор инструментов: на Ближний Восток направлена дополнительная группировка солдат, ракет, истребителей.
Неудивительно, что в своем небе иранцы заметили и сбили американский беспилотник. Странно другое — почему Штаты не ударили в ответ. Журналист, который интервьюировал Трампа, так и спросил — что это было.
"Генералы пришли и сказали: "Сэр, мы готовы действовать". Но я поинтересовался, сколько иранцев будут убиты? Генералы посчитали и сказали, что около 150. Я ответил, что они сбили наш беспилотник, не думаю, что наш ответ будет соразмерным", — сказал Трамп.
- Как вы думаете, сбив наш беспилотник, какой сигнал посылали иранцы?
- Я думаю, они хотят переговоров, хотят заключить сделку.
Верить в лучшее и вообще образ пацифиста — это то, что нужно в разгар предвыборной кампании. Хотя и чрезмерную мягкость по отношению к Тегерану не поймут. Поэтому Вашингтон продолжает давить санкциями. Они будут расширены уже сегодня, так США добиваются переговоров по ядерной программе.
"Мы готовы к переговорам без предварительных условий. Они точно знают, как нас найти, — заявил госсекретарь США Майк Помпео. — А пока мы прилагаем все усилия для того, чтобы лишить Иран ресурсов для разжигания терроризма, создания их системы ядерного оружия, тем самым защищая интересы Америки и американского народа во всем мире".
Иран под санкциями 40 лет, и расширение списка ограничений Тегеран не удивило. В МИД страны действия американских властей назвали рекламой. А она Белому дому не помешает. Поток антирекламы, а еще и какой звездной, обрушился на Трампа. Американские знаменитости, в том числе Роберт де Ниро и Стивен Кинг, снялись в ролике, где объявили президента лжецом и опять с помощью России:
"Российское правительство атаковало нашу демократию. Проще говоря, Трамп встал на сторону враждебной вражеской державы против США".
Звезды Голливуда требуют наказать Трампа за сговор с Россией и вообще повнимательней прочитать доклад Мюллера, дескать, там достаточно доказательств президентской вины. Но президент снова и снова все отрицает.
"Я не сделал ничего плохого, — заявил Трамп. — Если вы посмотрите на отчет Мюллера, сговора не было, а все обвинения были из-за сговора. Моя предвыборная кампания — это мистификация".
Очевидно, что и нынешняя предвыборная кампания не будет для Трампа легкой прогулкой. Журналист спросил — готов ли он к проигрышу на следующих выборах. "К поражению не готов и вообще редко проигрываю", — ответил самый пожилой президент в истории США.
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