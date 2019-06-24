Ускользнувший миллион: победитель рекламного конкурса остался без приза

В Якутске обсуждают громкий скандал. Местный житель участвовал в конкурсе и победил — одной рукой вытащил через маленькое отверстие прозрачного куба 11-килограммовый золотой слиток. Однако обещанный приз в 1 миллион рублей так и не получил.

Это нашумевший в Якутии рекламный ролик конкурса от одного из магазинов столицы региона. Предложение беспрецедентное: купи товар на тысячу рублей и получи шанс выиграть целый миллион. Участникам акции предлагается вытащить золотой слиток из прозрачного куба с небольшим отверстием. Задача практически невыполнимая, но в первый же день удача все-таки улыбнулась молодому человеку.

Однако позже оказалось, что заслуженные деньги победитель так и не получил. Дело в том, что он воспользовался второй рукой, а это противоречит условиям конкурса. Решением организаторов результат аннулирован.

- Было нарушения пунктов №3 и №5 стимулирующей акции "Возьми миллион", поэтому розыгрыш продолжается.

Мнения пользователей в Интернете разделились: кто-то говорит, что нужно было внимательней читать правила, а кто-то называет акцию настоящим лохотроном. Впрочем, проверить это, а заодно и свои силы, может любой желающий. Слиток по-прежнему лежит в том же кубе. А возобновить конкурс обещают в ближайшее время.