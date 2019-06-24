Парусный спорт. Российский "Левиафан" возглавил гонку Nord Stream Race

Одно из главных событий лета парусного спорта на Балтике – престижная регата Nord Stream Race 2019, — вышла в открытое море, покинув стартовый городок в марине немецкого Киля, где в 1936 и 1972 годах проходили старты Олимпийских игр. Яхты держат курс на столицу Дании Копенгаген.

Регата Nord Stream Race, соревнование пяти ведущих европейских парусных держав, организованное Санкт-Петербургским яхт-клубом при участии компаний "Газпром" и Nord Stream, началась днем ранее с прибрежных гонок, раскрасив в цвета своих флагов первый день традиционной Кильской парусной недели.

Старт главного турнира, который проходит под девизом "Спорт объединяет Балтику", состоялся в воскресенье, 23 июня, и выстрел стартового пистолета произвел почетный гость состязаний, экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Флоту из пяти яхт предстоит пройти по маршруту Киль – Копенгаген – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург и первый отрезок пути – не самый сложный.

Тем не менее, первые морские мили грандиозного путешествия по Балтийскому морю очень важны для дальнейшего самочувствия участников и как же приятно, что лучше всех со стартовым волнением справились дебютанты соревнований из российской команды "Левиафан". Россияне возгласили гонку, опережая к утру понедельника, 24 июня, своих соперников из Германии, Дании, Финляндии и Швеции.