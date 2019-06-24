Большой театр меняет схему продажи билетов

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов.

Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов. Купить их можно только по паспорту и потом уже невозможно перепродать. По данным Счетной палаты, это наименее востребованные места Исторической сцены. А самые лучшие места забронированы различными ведомствами и министерствами, а также спонсорами Большого. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Потом эти билеты попадают к перекупщикам, которые их перепродают по завышенным ценам.

После критики Счетной палаты РФ руководство театра приняло решение сократить на 30 процентов количество забронированных билетов.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин​​ сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов.

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов. Как сообщает ТАСС, ведомство намерено проследить, как это решение повлияло на общую ситуацию.