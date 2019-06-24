Ямальские "агростартапы" поддержит окружное правительство

На Ямале начался прием заявок на получение поддержки новыми крестьянско-фермерскими хозяйствами. Два предприятия в этом году смогут расчитывать на помощь до трех миллионов рублей, в 2020-м число грантов будет увеличено.

Как напоминает ГТРК "Ямал", для получения гранта организация должна быть зарегистрирована в налоговой службе, как в сельской местности, так и в городах с населением до ста тысяч человек. Это необходимо сделать не позднее пятнадцати дней после поддтверждения получения средств.

Одно из главных условий конкурса – создание новых рабочих мест. Как пояснил заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских, на каждые два миллиона крестьянско-фермерское хозяйство должно создать одно рабочее место. "Если сумма гранта от двух до трех миллионов рублей, то соответственно хозяйство, получившее такой грант, должно будет создать два рабочих места", — заключил глава департамента ямальского АПК.