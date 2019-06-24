Ракету-носитель "Ангара" будут собирать в Омске

В минувшие выходные Дмитрий Рогозин посетил производственное объединение ”Полёт”. Цель визита одна – убедиться, что работы на предприятии идут по графику. У Роскосмоса серьёзные планы на Омск. Рогозин заверил, что ракету-носитель "Ангара" будут делать в Омске.

Стоит отметить, передает ГТРК "Иртыш", серьёзность намерений подтверждает солидный состав делегации. Вместе с главой Роскосмоса в Омск прибыли генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В ходе визита на ПО "Полет" Рогозин проконтролировал, как идёт монтаж контрольно-испытательной станции под лёгкую ”Ангару”. Он подчеркнул, что за время, оставшееся до серийного запуска, необходимо снизить себестоимость изделия, чтобы оно могли успешно конкурировать в цене с лучшими зарубежными аналогами. И добавил: пока на ”Полёте” будут выпускать не менее двух ракет ”Ангара” в год. А серийное производство намерены запустить с 2023 года.