Тема:
Политический кризис в Молдавии 1 минута назад
Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии
Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Демократическая партия осуществила мирную передачу власти в Молдавии, без того, чтобы подвергать рискам граждан страны", — написал он.
Кроме того, он завил, что Демпартия не согласна с тем, как была создана новая правящая коалиция, но считает, что "политические разногласия не следует преодолевать путем дестабилизации страны".
При этом Плахотнюк сообщил, что останется депутатом парламента, так как "это решение необходимо обсуждать с избирателями".
14 июня сразу после объявления Демократической партии о переходе в оппозицию Владимир Плахотнюк и его ближайшее окружение покинули Молдавию, напоминает "Интерфакс". Бывший вице-спикер парламента Андриан Канду заявил, что он виделся с Плахотнюком в Лондоне, где он "занимается проблемами обеспечения своей безопасности и безопасности членов семьи".
Плахотнюк — один из богатейших бизнесменов Молдавии, уточняет РИА Новости. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также следствие установило, в 2013-2014 годах Плахотнюк и его сообщник Вячеслав Платон вывели за пределы России более 37 миллиардов рублей.
Ранее по теме
-
Разыскиваемый Россией Плахотнюк бежал из Молдавии через Украину в Лондон3 суток назад
-
Усатого отпустили из прокуратуры7 суток назад
-
Праздник вместо протеста: кризис в Молдавии рассасывается бескровно7 суток назад
-
Усатого привезли в прокуратуру7 суток назад
-
Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС7 суток назад
-
Усатый возвращается7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В США убита уроженка России и двое ее детей
- Запасы газа в хранилищах Украины иссякают
- Не стало актера Андрея Харитонова
- Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
- США ответят на потерю дрона новыми санкциями
Самое читаемое
-
"Избила мне глазки": в Петербурге мать искусала детей за "переедание"
- Отравление или пиар? Возвращение памяти Алибасову в вечернем шоу Малахова
- Названы самые опасные для россиян виды рака
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
- Московские пожарные откачали потерявшего сознание кота. Видео
Телеканал "Россия"
-
Бари Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00
-
Бой у здания парламента в Тбилиси
- Зеленский подготовил сюрприз для олигархов
- Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Вести-Москва
-
Столичные экстремалы испытали мотоцикл-амфибию
- Водители смогут исправить ошибки при оплате парковки без штрафа
- В Подмосковье из-за жары начали гореть леса
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео