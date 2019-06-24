Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Демократическая партия осуществила мирную передачу власти в Молдавии, без того, чтобы подвергать рискам граждан страны", — написал он.

Кроме того, он завил, что Демпартия не согласна с тем, как была создана новая правящая коалиция, но считает, что "политические разногласия не следует преодолевать путем дестабилизации страны".

При этом Плахотнюк сообщил, что останется депутатом парламента, так как "это решение необходимо обсуждать с избирателями".



14 июня сразу после объявления Демократической партии о переходе в оппозицию Владимир Плахотнюк и его ближайшее окружение покинули Молдавию, напоминает "Интерфакс". Бывший вице-спикер парламента Андриан Канду заявил, что он виделся с Плахотнюком в Лондоне, где он "занимается проблемами обеспечения своей безопасности и безопасности членов семьи".

Плахотнюк — один из богатейших бизнесменов Молдавии, уточняет РИА Новости. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также следствие установило, в 2013-2014 годах Плахотнюк и его сообщник Вячеслав Платон вывели за пределы России более 37 миллиардов рублей.