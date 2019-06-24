В испанской Сеуте обстреляна мечеть

В испанском городе Сеута произошла стрельба у одной из главных мечетей.

По разным данным, нападавших было один или двое. Они передвигались на мотоцикле. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЭФЭ, нападавшие произвели не менее четырех выстрелов по мечети, когда в ней находились люди. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция начала расследование.

Город Сеута расположен на северном побережье Марокко.