Медведев вышел на шестое место в чемпионской гонке АТР

Россиянин Даниил Медведев, на прошлой неделе дошедший до полуфинала турнира в Лондоне, поднялся на одну позицию в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин расположился на шестом месте, набрав 1765 баллов.

Чемпионскую гонку АТР возглавляет испанец Рафаэль Надаль (5505 очков). Следом идут серб Новак Джокович (4725), швейцарец Роджер Федерер (3860), австриец Доминик Тим (3305) и грек Стефанос Циципас (2985).

Еще один представитель России Карен Хачанов переместился на три позиции вверх, став 25-м, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.