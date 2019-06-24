В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа началась внезапная проверка боеготовности.

Проверка проходит по решению верховного главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина. Об этом на совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Мероприятия направлены на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где, по словам Шойгу, сохраняются серьезные террористические угрозы. Также будет оценена степень подготовленности войск к участию в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Проверка будет проводиться с 24 до 28 июня на 35 полигонах, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

"Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", — подчеркнул министр.

Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе о проверке боеготовности войск.

ЦВО — самый большой военный округ в РФ, уточняет "Интерфакс". Он находится на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Также в его состав входит военная база в Таджикистане, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.