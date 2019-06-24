Мототурист из Франции устроил аварию с пострадавшими в Санкт-Петербурге. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста из Франции, произошедшего в воскресенье, 23 июня, на Обуховском мосту в Санкт-Петербурге.

Судя по кадрам видео, турист, передвигавшийся на мотоцикле BMW R1200GS, проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток, где и был сбит автомобилем Opel, под управлением 51-летней женщины.

После столкновения легковушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево, а мотоцикл пролетел в опасной близости от пешеходов.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента оба водителя получили травмы средней степени тяжести.