ЦИК Турции подтвердил победу оппозиционного кандидата в мэры Стамбула

На выборах мэра Стамбула, состоявшихся 23 июня, победу одержал кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. За него проголосовали 54,21% избирателей, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен.

Кандидат от возглавляемой президентом Турции Партии справедливости и развития Биналищ Йылдырым набрал только 44,99% голосов. Явка на выборах составила 84,5%, передает ТАСС.

Голосование проводилось повторно после отмены результатов выборов 31 марта. Тогда Имамоглу тоже победил, однако разница в голосах составила менее одной десятой процента, и правящая партия опротестовала результаты. После этого избирком отменил результаты и назначил новое голосование.

Победа Имамоглу после голосования 23 июня оказалась уверенней, он опередил своего соперника на 9% голосов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил избранного мэра с победой и пожелал ему успехов.

Бинали Йылдырым признал свое поражение и пожелал Имамоглу руководить Стамбулом, прилагая все усилия для служения его жителям.